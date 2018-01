Como descobrir quem te bloqueou no MSN - e o que fazer sobre isso - Link - Estadão

Junto com a função ‘bloquear’, vieram uma centena de sites com o anúncio “descubra quem te bloquou no MSN”. A maioria não funciona, têm trojans ou no mínimo serve para coletar e-mails de desavisados para mailings de spam. Add-ons para o programa de mensagens da Microsoft, como o Messenges Plus!, também fazem esse trabalho. Mas uma falha no próprio programa permite que você descubra quem te bloqueou e/ou excluiu no MSN – e não precisa instalar nenhum add-on ou visitar nenhum site perigoso.

Importante lembrar que existe diferença entre excluir e bloquear. Quando você exclui alguém da lista, o contato excluído não é avisado disso, mas se te mantiver na lista dele, consegue ver seu status normalmente. Caso bloqueie um contato, ele verá seu nome permanentemente no status “offline”.

Dá para ser se você foi ‘evitado’ por alguém no MSN dentro do próprio programa. Esse bug foi testado pela equipe do Link e funciona pelo menos até a versão 14.0.8064.206 do software.

Vá até o menu Ferramentas/Opções. Na aba “Privacidade”, você gerencia a maneira como seus contatos te vêem: na lista da direita, ficam os bloqueados. Na da esquerda, todos os outros.

Clicando com o botão direito em cima dos contatos na lista da esquerda, surgem três opções.

Por padrão, a primeira e a última opções são desabilitadas. Se a terceira opção, “Excluir”, estiver ativa, significa que o usuário em questão te bloqueou ou te excluiu da lista dele. Tecnicamente, o MSN só permite que você exclua alguém nessa interface do menu caso esse contato já tenha de esnobado antes. Agora, é só sair clicando com o botão direito – se o “Excluir” estiver ativo, você foi excluído e/ou bloqueado.

Claro que algumas descobertas não surpreendem. Sempre existe aquela pessoa da qual você já desconfiava que não ia muito com a sua cara. Mas e se você descobrir que alguém que costumava ser um amigo ou colegal fez isso sem motivo aparente? Como lidar com esse ‘gelo’ virtual? E será que vale a pena tentar uma reaproximação?

Como na vida real, não existe uma fórmula pronta para a maneira de agir. Aliás, na internet, existe menos ainda. De acordo com a Dra. Rosa Maria Farah,

coordenadora do Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática (NPPI) da PUC-SP, os códigos de conduta dos relacionamentos que são mantidos pela rede ainda não foram completamente estabelecidos e assimilados pela sociedade. “São poucas as pessoas que tem familiaridade com isso e que podem se posicionar. O ser humano vai ter que aprender a lidar com esses diferentes níveis de relacionamento, já que o ‘virtual’ é outra forma de realidade na qual a gente ainda não sabe se situar muito bem”, explica. Além disso, para a psicóloga, é normal se sentir triste ou decepcionado em uma situação como essa. “O mundo virtual não é um mundo irreal, é apenas uma outra forma de realidade. As consequências de uma rejeição podem ser as mesmas, ou até maiores”, diz.

Mas ela reconhece que existem semelhanças entre as duas vivências, já que os relacionamentos estabelecidos na web são só uma cópia daqueles da vida real. Então, talvez a solução seja agir da mesma maneira que você agiria caso descobrisse que um amigo a quem não fez nada não quer falar com você por uns tempos. Sem motivos. E qual seria essa reação? Só você pode dizer.