Como diagnosticar e tratar o DNSChanger - Link - Estadão

Vírus que afeta 350 mil computadores no mundo tem solução; aprenda como descobrir se seu computador foi infectado

SÃO PAULO – O FBI anunciou que desconectará da internet nesta segunda-feira, 9, cerca de 350 mil computadores de todo o mundo que foram infectados com o vírus DNSChanger.

No Brasil, o número de computadores infectados é de cerca de 6 mil. Como saber se você está contaminado?

Primeiro: faça um check-up neste ou neste site. É rápido e não é preciso fazer nenhum dowload.

Segundo o FBI, foram afetados os seguintes endereços de IP:

- 85.255.112.0 até 85.255.127.255

- 67.210.0.0 até 67.210.15.255

- 93.188.160.0 até 93.188.167.255

- 77.67.83.0 até 77.67.83.255

- 213.109.64.0 até 213.109.79.255

- 64.28.176.0 até 64.28.191.255

Se você acredita que está contaminado, é preciso formatar o computador e reinstalar seu sistema operacional. Para fazer isso, faça um backup de todos os seus arquivos importantes e siga as instruções do fabricante de seu sistema operacional. Segundo o FBI, o DNSChanger teria afetado usuários de Windows e Mac.

Há soluções que dispensam a formatação do PC, como o TDSSKiller da Kaspersky, ferramenta feita para outros tipos de malware, mas que também afeta o vírus que preocupa o FBI.

Se o computador infectado está em uma rede, é preciso checar todos os PCs que estão conectados a ela.

