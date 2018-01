Como economizar a bateria do iPhone - Link - Estadão

Foto: Reuters Foto: Reuters

SÃO PAULO – Nesta terça, 8, dois especialistas afirmaram ao Guardian que o aplicativo do Facebook é o pior pesadelo da bateria do iPhone. Mesmo fora de uso, o app funciona em segundo plano, constantemente buscando por atualizações e identificando a localização do aparelho celular.

O uso abusivo da bateria se dá também pelo fato de o app consultar o servidor do Facebook a todo momento, checando se não há novas mensagens no Messenger, por exemplo. Ao desativar essas funções, os especialistas asseguram que a bateria passa a respirar melhor. “A porcentagem da minha bateria pulou de 12% para 17%, nunca vi algo igual no iPhone”, disse Scott Loveless, ex-funcionário da Apple e uma das fontes do jornal inglês.

Aos usuários que prezam por uma vida mais longa do seu aparelho celular durante o dia, aqui vão algumas dicas (que, adaptando, valem para Android e Windows Phone também):

1) Não feche apps usados constantemente

Parece contraditório, mas, como o mesmo Scott Loveless indica, para garantir que o celular vai gastar menos bateria é bom não fechar aplicativos já abertas. Primeiramente porque o fato de estar aberta não significa que o app está gastando bateria, segundo Loveless, o iPhone “congela” sua operação e a reativa quando o usuário quer voltar a usá-lo. Em segundo lugar, o especialista diz que o celular gasta muita energia abrindo aplicativos. Encerrá-los e abri-los muitas vezes exige, assim, uma energia redundante.

2) Bloqueie atividades em segundo plano

É importante impedir que aplicativos façam como o Facebook e suguem a energia do seu aparelho enquanto não estão em uso. Para fazer checagens de localização e atualizações (alguém te mandou mensagem? responderam o seu tweet? comentaram sua foto?), o app tem que estar em frequente comunicação com o servidor. E adivinhe? isso suga bateria. Então desligue o “push” de notificações (Configurações > Central de Notificações) e as atualizações em segundo plano (também é possível escolher se o bloqueio é total ou por app, em Configurações > Geral > Atualização em 2º plano).

3) Puxe menos dados

Reforçando a dica aí de cima, quando a bateria estiver rareando, é bom indicar a aplicativos de e-mail e de calendário que eles também não precisam puxar novas informações a todo momento, para isso vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Obter novos dados > (e selecione) De hora em hora.

4) Pare de se localizar

Quando não estiver usando serviços que dependem da sua localização para funcionar, como Google Maps, Waze, Foursquare ou até Instagram, bloqueie os serviços de localização (é possível bloquear apps específicos ou todos de uma vez em Configurações > Privacidade > Serv. Localização).

5) Modo avião em áreas sem cobertura

Está em um local em que a cobertura é muito ruim e você não tem tanta necessidade assim de ligar ou receber chamadas e mensagens? O melhor a fazer é aceitar o fato e ligar o Modo Avião, já que ficar a todo momento procurando redes melhores “cansa” o aparelho. Uma boa ideia também é desligar o Wi-Fi toda vez que estiver em um lugar sem Wi-Fi conhecidos.

6) Não atualize apps automaticamente

Aplicativos não precisam ser atualizados com urgência, a não ser em casos que há bug terrível e que pode comprometer o aparelho e seus dados. Posto isso, faça um favor ao seu celular e desabilite o download automático de atualizações de apps (Configurações > iTunes & App Store > Atualizações)

7) Bloqueie a tela

É chato ter que desbloquear a tela do seu celular a todo momento, por isso não precisa ser tão drástico e determinar o tempo de bloqueio do aparelho em segundos, mas 1 minuto provavelmente está ótimo. Seu celular vai te agradecer toda vez que a tela for automaticamente desligada e ele, então, poder descansar um pouco. Para diminuir o tempo de bloqueio vá em Configurações > Geral > Bloqueio automático.

8) Desligue o vibra

Parece evidente, mas é bom dizer: pedir que seu celular tremelique toda santa vez que seu amigo fizer check-in no Foursquare ou que alguém daquele grupo imenso do Whatsapp publicar uma besteira é exigir muito suor do aparelho. Para bloquear o recurso vá em Ajustes > Sons > (e desabilite) Vibrar ao tocar e Vibrar quando silenciado.

9) Brilhe automaticamente

Você pode não ter percebido ainda, mas seu celular é realmente muito esperto. Com um sensor de luz, ele consegue determinar o quanto de brilho exatamente ele precisa emitir na tela para permitir que você tenha uma boa experiência de leitura. Habilitar essa opção (Imagens de fundo e brilho > Brilho Automático) pode economizar energia em situações que menos brilho é mais. Ainda melhor que isso é determinar manualmente um brilho baixo, mas aí fica a seu critério. Aliás, aproveitando que você está no menu de “Imagens de fundo”, vá em “Escolher nova imagem de fundo” e opte, sempre, por uma estática.

10) Conte com a ajuda de alguns amigos apps

A melhor forma de saber o que sugando a vida do seu celular é ver seus próprios olhos o que está sugando a vida do seu celular. Para isso, faça uso de aplicativos de gerenciamento da bateria como Battery Life Pro, Onavo Count, Battery Doctor (disponível para Android também) e Battery Life Magic. Conhece outros apps bacanas? Comente e faça a sua sugestão!