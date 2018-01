Como fazer ligações do Skype no celular - Link - Estadão

O Diego, um leitor do Link, telefonou aqui na redação pê-da-vida com o aplicativo do Skype para celular, o Skype Lite. E não é que o programa discava para um número de telefone de verdade toda vez que o Diego tentava falar com algum de seus contatos?

O aplicativo realmente faz isso. Mesmo de Skype para Skype, ele disca para um número de uma central que faz a conexão com o usuário do outro lado. Se você pensar, é uma coisa boa porque dá para ligar para o exterior pagando apenas uma ligação local. Por outro lado, se discasse de um computador, a chamada seria gratuita.

Como solucionar então? A melhor alternativa é desencanar do Skype Lite e instalar o Fring (http://www.fring.com ou http://m.fring.com, no celular), um programa que conecta seu celular a todos os programas de bate-papo, como o MSN, o Google Talk e inclusive o Skype.

Com o Fring, dá pra falar com seus contatos do Skype numa boa. Se você tiver créditos Skype, também pode ligar para números de telefone normais, fixo, celular, tanto faz. Só lembrando que o programa vai usar a internet pra fazer a ligação; então ele é mais indicado pra quem tem um celular com Wi-Fi ou pra gente que assina aqueles pacotões de dados das operadoras.

Já testei algumas vezes o Fring para ligar. A qualidade é bem capenga comparada com a de uma ligação de telefone, mas funciona. Fiz até ligação interurbano. Não sei com vocês, mas mesmo na minha casa, com uma conexão de 12 Mbps, a voz dá umas falhadas.

Um alerta. O Fring não funciona pra fazer ligações em todos os aparelhos. Eu já usei em aparelhos da Nokia e smartphones com Windows Mobile e deu certo. Mas, com celulares da SonyEricsson mais simples (K530i, W705, etc.), ele instala uma versão chamada MiniFring, que não faz chamada de voz.

Outra coisa. Para quem tem um iPhone, a melhor opção é o programa do Skype mesmo, disponível para download na App Store gratuitamente.

Foi em uma matéria do Link que o Diego descobriu que poderia usar o Skype, mas ele achou que dava pra usar o Skype Lite. Talvez não tenha ficado claro daquela vez, e ele até nos sugeriu que tirássemos essa dúvida no site. Valeu pela dica!

(Para sugerir sua dica ou tirar dúvidas de celular, deixe seu recado ou me mande um e-mail filipe.serrano [arroba] grupoestado.com.br)