Como funciona o Street View? - Link - Estadão

Como funciona o Street View?

A divisão japonesa do Google lançou uma simpática animação para explicar aos usuários como funciona o Street View. No desenho, um robôzinho-câmera passeia pelas ruas de uma cidade e vai fotografando tudo. Chegando em casa, escaneia as fotos e, com uma caneta, apaga detalhes que podem causar problemas às pessoas, como placas de carro.

09/09/2009 | 17h29

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo