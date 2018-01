Como funciona uma fábrica de PCs? - Link - Estadão

Quase todo mundo já viu um PC aberto, e muita gente já até montou um. Mas qual o nível de preparação para se produzir centenas de máquinas por dia?

Visitamos a fábrica da Itautec, em Jundiaí, interior de SP, para responder essa dúvida.

Todas as máquinas que saem da fábrica passam por uma bateria de testes enorme. Ao mesmo tempo, o sistema operacional e os programas são transferidos por rede.

A mesma bateria de testes é feita nos notebooks.

Uma curiosidade: em um esforço de reduzir o consumo de embalagens, a Itautec desenvolveu com seus fornecedores de gabinetes uma espécie de colméia de transporte. Em vez de encaixotar um de cada, eles colocam vários em uma embalagem especial que pode ser reutilizada diversas vezes. Mais barato, mais eficiente e mais verde.

Na linha de montagem de notebooks, os componentes, como a memória, são instalados e verificados. Além de usarem equipamentos antiestática, o chão das áreas de montagem é isolado, para evitar descargas elétricas indesejadas.

Antes de encapsular os notebooks nos gabinetes plásticos, são feitos testes na placa-mãe finalizada em uma estação especial de trabalho.

Todas as funções básicas da máquina são verificadas, para evitar retrabalho posteiror.

Esses rolos parecem película de cinema, mas são componentes preparados para alimentar enormes máquinas robotizadas, que aplicam os componentes nas placas.

A fábrica da Itautec é uma das primeiras que segue o padrão RoHS de produção. Isso significa que materiais perigosos, como o chumbo das soldas, foram praticamente banidos da linha de produção. Esse cartucho armazena a pasta especial, elaborada com prata e estanho, que é aplicada por um robô nas placas para fixar alguns componentes.

Os componentes são inseridos na placa por um braço robótico que parece uma metralhadora.

Os rolos de componentes precisam ser constantemente trocados, tamanha a velocidade da máquina.

A placa-mãe, prestes a receber a maioria dos componentes, ainda passa por um processo especial de solda dos capacitores. Depois, essa placa passa por um forno que, aquecido a 250 graus, consegue o ponto ideal de fusão segura da solda.

Em um processo milimetricamente calculado, as placas passam por uma cachoeira de solda derretida, usada para fixar os componentes que transpassam a placa.

A quantidade de equipamentos prontos e componentes no estoque da indústria é impressionante.

Esses caixotes, que parecem a Arca da Aliança do filme “Indiana Jones”, guardam milhares de CPUs.

Na mesma fábrica são produzidos os caixas eletrônicos da Itautec, mas por questões de segurança, não pudemos fotografar. Basicamente, é uma enorme linha de montagem de PCs com um gabinete muito maior.

Foi bem bacana ver uma fábrica RoHS no Brasil. A Itautec precisou se adequar á norma de fabricação européia pois fabrica equipamentos para Portugal e Espanha. Fabricantes que não são comprovadamente alinhados com o programa de redução de uso de materiais perigosos tem muita dificuldade em vender no mercado europeu.