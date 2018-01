Como o Google virou a maior empresa de internet do mundo - Link - Estadão

Biografias costumam mostrar as pequenas histórias por trás de decisões que tiveram um grande impacto no mundo. Com In The Plex (sem edição em português), não é diferente, mas o biografado, no caso, é o Google. O mais recente livro do escritor e jornalista de tecnologia Steven Levy, que escreve na revista Wired, remonta os acontecimentos por trás da transformação do Google na maior empresa de internet – e por consequência, a transformação da própria web e da forma que interagimos por meio dela. O livro-reportagem foi publicado em abril nos EUA e é resultado de um trabalho de dois anos que o escritor passou convivendo com os funcionários do Google dentro do Googleplex – o complexo de prédios onde fica a sede do buscador, na cidade Mountain View, no Vale do Silício, Califórnia. Nesse período, Levy fez mais de 200 entrevistas e participou de diversas reuniões e encontros dentro da empresa. Mais do de contar passagens marcantes – por exemplo, como foi criado o mecanismo de buscas, o desenvolvimento do sistema de anúncios responsável pelo sucesso comercial, os ideais dos fundadores Larry Page e Sergey Brin –, Levy faz um retrato detalhado dos desafios que o Google sofreu nos seus 13 anos de existência e como lidou para resolvê-los.

