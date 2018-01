Como organizar fotos no iPad - Link - Estadão

Post publicado no:

Por J. D. Biersdorfer

Pergunta: Eu utilizo um Windows PC e um iPad. Gostaria de transferir fotos para o iPad, mas o iTunes lança as fotos soltas no aplicativo de Fotos. Amigos meus que têm computadores Apple conseguem organizar suas fotos no iPad em muitas pastas e por tópico. Há uma maneira de fazer isso a partir de um Windows PC?

Resposta: Enquanto os usuários do Mac podem se beneficiar do programa iPhoto da Apple para agrupar e organizar suas fotos entre computador e iPad, os usuários do Windows não conseguem sem suas próprias opções.

Se você guardar suas fotos na pasta Minhas Imagens (ou numa outra) no seu disco rígido, conseguirá reuni-las em álbuns separados para o iPad, selecionando-as em pastas separadas dentro da pasta principal de fotos. Por exemplo, se quiser reunir todas as suas fotos das férias num único álbum e ter suas fotos da formatura em outro, no iPad, separe-as em “sub-pastas” dentro da principal em Minhas Imagens, antes de sincronizá-las com o iTunes.

Quando conectar o iPad ao PC, clique no ícone iPad no iTunes e depois na aba Fotos (Photos) no topo da janela do iTunes. Aqui você pode escolher a pasta com as fotos que será copiada para o iPad (por exemplo, Minhas Imagens). Você também pode selecionar pastas separadas que você criou dentro da pasta principal. Clique nos botões Aplicar (Apply) e Sincronizar (Sync) para transferir as imagens selecionadas para o iPad — elas devem aparecer com os mesmos nomes das pastas/álbuns que você criou no PC.

Se você usa o Photoshop Elements da Adobe para editar e organizar as fotos no seu PC, também pode usar o iTunes para copiar os mesmos álbuns para o iPad. Ao conectar o iPad no computador, clique na aba Fotos (Photos) no iTunes e em seguida em “Sincronizar Fotos de” (Sync Photos from), escolha o Adobe Photoshop Elements. Se você não quiser copiar todos os seus álbuns, clique no mesmo botão para escolher os álbuns e selecione os álbuns que quiser copias. A Apple tem mais informações sobre isso aqui.

Outra opção é usar um aplicativo que permite organizar as fotos em pastas diretamente no iPad. O Photo-Sort para iPad é um aplicativo que faz exatamente isso, embora seja um programa que recebeu críticas contraditórias dos usuários.