Como saber se um site está fora do ar? - Link - Estadão

Sites monitoram a estabilidade de redes sociais e avisam quando uma página está fora de serviço

SÃO PAULO – Já passou por um daqueles momentos de pânico, que só alguém da nossa época sabe o quão terrível isso pode ser, que é tentar acessar o Twitter ou o Facebook e se deparar com uma mensagem avisando que a página está offline? Nessa quinta-feira, 21, o Twitter ficou fora do ar por um pouco mais de uma hora e muitas pessoas devem ter passado por isso.

A primeira reação certamente é xingar o provedor de internet – imaginando que sua conexão caiu –, mas, ao perceber que outros sites (aposto que faria o teste tentando abrir o site do Google, errei?) estão abrindo normalmente, o ímpeto é de imediatamente conferir com amigos e colegas de trabalho se “o Face também está off” por lá.

Mas, fora o drama, aqui vão três dicas de sites no caso de, além de tudo, não haver nenhum amigo ou computador alheio por perto para fazer o tal teste.

• Down For Everyone Or Just Me: algo como “Fora do ar para todos ou só para mim”; bem simples e fácil.

• Check Site: oferece um mecanismo de notificação por e-mail para quando o site voltar ao ar.

• Down Right Now: suas informações são baseadas em anúncios oficiais e de reclamações por usuários, fornece um gráfico bem interessante que dá para monitorar a instabilidade das páginas.

E aqui vai um bônus: não se trata exatamente de ver quais sites, à sua escolha, estão offline, mas ainda assim é uma ferramenta bem legal. O Transparency Report, criado pelo Google, serve para monitorar como está o acesso às páginas dos seus serviços em diferentes países do mundo.

Tem dicas para compartilhar? Fique à vontade e comente abaixo.