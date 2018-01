Como uma selfie com Darth Vader se transformou em dois linchamentos virtuais - Link - Estadão

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Na semana passada, um homem estava andando por um shopping de Melbourne, Austrália, quando viu um cartaz do vilão Darth Vader, de Star Wars. Como ele e os filhos são fãs da série, nem pensou duas vezes: pediu licença para as crianças que ali estavam e tirou uma selfie com o pôster. Tudo normal, certo? Menos para a mãe de uma das crianças.

A mulher viu o homem tirando a selfie e pensou que ele estava, na verdade, tirando fotos das crianças. Rapidamente, ela fotografou o homem e postou a imagem no Facebook, tachando-o de pessoa “esquisita” e pedindo ajuda da polícia.

Não tardou para que surgissem comentários chamando-o de pedófilo. O post da mulher foi compartilhado mais de 20 mil vezes e o pai, que não sabia de nada, começou a ser perseguido nas redes sociais e a sofrer ameaças. Ele só descobriu o que tinha ocorrido depois de alertado por familiares e amigos para tomar cuidado ao sair do trabalho.

O homem, então, começou a procurar ajuda da imprensa para dar sua versão. Ao Daily Mail Australia, ele contou: “Estava andando pelo shopping quando vi o cartaz de Darth Vader e achei que meus filhos achariam interessante. Haviam algumas crianças ao meu redor e eu disse: ‘Só um segundo, estou tirando uma selfie para meus filhos’. Depois saí andando e fui perseguido por essa mulher que tirou uma foto minha”, contou ele. “Eu sou um pai de três crianças e um ser humano normal. Eu nunca tinha tirado uma selfie antes.”

Logo após a divulgação da história pela imprensa, a vida do pai e da família começou a voltar ao normal. Só que o caso agora começou a tomar outra forma. A mãe que acusou o homem passou a ser perseguida, recebendo inúmeras ofensas e até mesmo ameaças de morte nas redes sociais. Desesperada, escreveu um pedido de desculpas: “Meus filhos agora estão sofrendo por causa de um erro estúpido meu. Nunca foi minha intenção que isso viralizasse nas redes sociais. Eu só preciso que vocês me desculpem, por não deixar a polícia fazer o trabalho deles e por colocar minha preocupação nas redes sociais. Meus filhos estão sofrendo muito por causa disso tudo e eu odeio imaginar pelo que aquele homem e sua família estão passando.”

Em entrevista ao site Mashable, a mãe mostrou que o erro não deverá ser cometido novamente. “Acho que a maior lição de tudo isso é não postar algo que possa machucar ninguém em qualquer mídia social”, disse ela.

A situação ainda não foi completamente resolvida. O homem diz estar com um forte abalo emocional e pensa em processar a mulher. Ela, por outro lado, continua recebendo ofensas de pessoas que ainda não a perdoaram pelo errou.