Como vão as doações? - Link - Estadão

O TechCrunch notou que a campanha de doação da Wikipédia pode não ter atingido os objetivos para levantar US$ 16 milhões até o fim de 2010, valor que seria necessário para manter o site da enciclopédia online durante 2011.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A campanha começou em novembro, colocando o fundador do site, Jimmy Wales, como sua principal estrela. Em todos os artigos da enciclopédia, Wales aparecia em um banner chamando atenção para as doações. O banner atual da versão em inglês da Wikipédia mostra que foram doados US$ 15 milhões até agora.

E, como o TechCrunch notou, uma página com as estatísticas de financiamento da Wikipédia mostra que o site arrecadou até agora apenas US$ 13 milhões. Em 2009, foram US$ 6 milhões.