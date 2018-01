Companhia de patentes quer bloquear venda da HTC na Alemanha - Link - Estadão

HTC sofre, ainda, com baixa de ações após más previsões para o quarto semestre

A companhia alemã de patentes IPCom planeja barrar o mais cedo possível a venda de todos os smartphones da HTC na Alemanha, outro golpe para a empresa taiuanesa dois dias após ter abalado o mercado ao revisar para baixo suas previsões para o quatro trimestre.

A IPCom informou nesta sexta-feira, 25, que tentará aplicar uma liminar baseada em decisão de 2009 de uma corte de Mannheim, depois que a HTC, quarta maior vendedora global de smartphones, retirou sua apelação no caso de disputa de patentes, que deveria ser decidido na semana que vem.

“A IPCom agora pretende executar esta liminar no prazo mais curto possível”, disse a companhia em comunicado. ”Utilizaremos o direito concedido pelas cortes, provavelmente resultando no desaparecimento de dispositivos da HTC de lojas durante a crucial época de Natal”.

Nenhum representante da HTC estava disponível para comentários.

A popularidade do iPhone, da Apple, e do Galaxy, da Samsung Electronics, juntou-se à preocupação com a economia e aos longos processos judiciais, tirando o brilho da empresa que já foi um dos exemplos de maior sucesso do mercado.

A IPCom tem travado uma batalha judicial há anos contra a HTC e a Nokia em cortes europeias.

A companhia adquiriu a carteira de patentes de telefonia da Bosch, criada entre meados dos anos 1980 e 2000, e que inclui cerca de 160 famílias de patentes no mundo todo, incluindo alguns registros importantes na indústria de telefonia móvel – como, por exemplo, a patente 100, que padroniza a primeira conexão de telefones celulares a uma rede.

/ Tarmo Virki (REUTERS)