Comparando preços - Link - Estadão

Bem em tempo para a temporada de compras de Natal a Amazon lançou nesta segunda, 22, um aplicativo para iPhone que ajuda o consumidor a comparar os preços e saber se está realmente fazendo um bom negócio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O aplicativo Amazon Price Check permite fazer buscas na Amazon a partir do código de barras do produto, que é lido pelo programa usando a câmera do telefone. Funciona assim: você entra em uma loja qualquer, escolhe o presente que quer comprar, escaneia o código de barras com o seu celular e compara o preço do produto da loja com o preço da Amazon.

O programa usa a internet para buscar os produtos e ainda permite fazer a compra na Amazon ali mesmo, pelo telefone.

O “Price Check” faz muito sentido para os consumidores norte-americanos, que se preparam para o feriado Black Friday, nesta sexta-feira, 26, dia em que as lojas de todo país fazem grandes promoções logo após o dia de Ações de Graças comemorado no país.

No Brasil o Buscapé, site de comparação de preços em lojas online, tem um aplicativo bastante parecido, disponível para iPhone e Android. Ele funciona da mesma maneira e inclui o scanner de código de barras. Mas o aplicativo apenas ajuda a comparar os preços e não pode ser usado para comprar os presentes de Natal online via celular. Isso fica a cargo das próprias lojas que anunciam seus produtos no site de buscas.