Compra do Groupon pode chegar a US$ 6 bi - Link - Estadão

O Google está se aproximando de um acordo para comprar o site de compras coletivas Groupon Inc por até US$ 6 bilhões, publicou o New York Times nesta terça-feira, 30.

O acordo, que deve ficar entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões, poderá ser acertado ainda nesta semana, mas pessoas próximas do assunto alertaram que as negociações ainda podem fracassar, afirma o jornal.

O Groupon, companhia privada de Chicago que foi criada há cerca de dois anos, envia a seus membros e-mails diários com cerca de 200 produtos e serviços com descontos. Os descontos são ativados apenas quando um número mínimo de pessoas aceitar comprar a oferta, o que dá ao Groupon margem para negociar grandes vantagens com fornecedores de produtos e serviços.

Representantes do Google e do Groupon não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

