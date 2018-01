'Compra do Skype foi estratégica' - Link - Estadão

FOTO: HERWIG PRAMMER/REUTERS

Bill Gates se disse um dos maiores defensores, dentro da Microsoft, da compra do programa de voz e vídeo sobre IP Skype, adquirido pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões na última semana. O negócio, o mais custoso da história da companhia, foi defendido pelo fundador no programa HARDTalk, da BBC.

“A ideia de videoconferência vai ficar muito melhor do que é hoje. Será fascinante ver como ideias brilhantes de pesquisas da Microsoft ficarão juntas com o Skype, o que se pode fazer com isso”, disse Gates, que afirmou ter pedido apoio de outros membros do conselho para que a negociação fosse concretizada.

O empresário também foi perguntado se a Microsoft teria ficado para trás no mercado de smartphones, hoje dominado por Google e Apple. “As companhias têm feito um bom trabalho nas suas áreas, mas o celular vai se tornar centrado no software, setor em que a Microsoft tem muito conhecimento”, afirmou ele, esperançoso de uma recuperação da marca no setor.

Uma das maiores apostas da Microsoft é de integrar o Skype com o Windows Phone, sistema operacional que equipará todos os celulares da Nokia em 2012.