Compra do Twitch pelo Google é certa; diz site - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google já teria assinado acordo para a compra da empresa de streaming ao vivo de games Twitch. O valor seria de US$ 1 bilhão – o mesmo citado em outro rumor comentado em maio deste ano. As informações são de Dean Takahashi, do site de games do VentureBeat, citando “fontes familiarizadas com o assunto”.

A divisão de vídeos do Google, o YouTube – comprada pelo Google em 2006 por US$ 1,65 bilhão –, é que estaria à frente da aquisição.

A negociação não foi comentada por nenhuma das empresas envolvidas.

O site afirma ter conhecimento de que investidores do Twitch “que participaram das últimas etapas de negociação” estavam satisfeitos com a suposta aquisição, que lhes garantiria um retorno bem maior do que o investido inicialmente na empresa.

A Twitch.tv foi criada em junho de 2011 como uma subsidiária da Justin.tv, por Justin Kan e Emmett Shear, em São Francisco. O serviço permite que jogadores de games de PC, Xbox e Playstation transmitam suas partidas ao vivo na internet. Segundo o Twitch.tv, o site tem em média 45 millhões de visitantes únicos por mês.

Dentre diversas aquisições feitas pelo Google recentemente, destacam-se a da Nest Labs, por US$ 3,2 bilhões e a do aplicativo Waze, por US$ 1,03 bilhão.