Compras de fim de ano é a esperança da Nintendo - Link - Estadão

NOVA YORK – Depois de forte desempenho na “Black Friday“, a Nintendo quer manter o desempenho de vendas de seus produtos nas cinco semanas seguintes na crucial temporada de festas de fim de ano, disse o presidente do grupo na Reuters Global Media Summit.

Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo of America, disse que a companhia registra 60% de sua receita no período de festas de fim de nao, 10% acima da média setorial.

“Nas próximas cinco semanas, preciso vender muitos Nintendo 3DS, Wiis e software”, disse ele.

Os investidores estarão acompanhando o desempenho de vendas da Nintendo nas festas com mais atenção que nunca, porque o preço das ações da companhia vem caindo e ela prevê o primeiro prejuízo líquido anual de sua história, no ano-fiscal atual.

Fils-Aime disse que a empresa estava a caminho de cumprir suas metas de vendas na temporada de festas, e culpou a alta do iene pelos problemas financeiros da companhia este ano.

“Cada dólar que envio ao Japão vale menos, e por isso, para nós, como empresa, é preciso foco na venda de mais hardware, mais software e em obter o máximo possível de receita, porque não tenho como influenciar os mercados de câmbio”, afirmou.

A Nintendo quer manter o ritmo de vendas conquistado na Black Friday, quando as maiores cadeias de varejo dos Estados Unidos ofereceram produtos de videogame com descontos, aceitando os prejuízos que isso poderia acarretar na esperança de atrair mais compradores às suas lojas. Os EUA são o maior mercado da Nintendo.

A Wal-Mart colocou à venda uma edição limitada do console Wii, em azul, por US$ 99,96 e esgotou seus estoques do produto na “Black Friday”, por exemplo. “O Wal-Mart perdeu dinheiro com cada Wii vendido. Nós não”, disse Fils-Aime, se recusando a comentar sobre o montante do prejuízo bancado pela cadeia de varejo com a promoção.

Um porta-voz do Wal-Mart não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A Nintendo informou ter vendido mais de 500 mil Wiis na Black Friday, e também teve recordes de vendas para o 3DS e novos jogos como “Super Mario 3D Land” e “Zelda: Skyward Sword.” O novo “MarioKart 7″, que sai em dezembro, também deve vender bem.

A Microsoft anunciou na terça-feira que vendeu 960 mil consoles Xbox na semana da “Black Friday”, a melhor semana de venda dos produtos desde seu lançamento.

