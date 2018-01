Computação visual nos filmes do Oscar - Link - Estadão

O que há de comum entre os filmes Avatar, Distrito 9 e Star Trek além dos efeitos visuais de última geração?

Há alguns anos, seria impossível gerar elementos digitais tão complexos usando apenas o poder de processamento das CPUs.

A simples visualização dos processos de animação e modelagem demoraria substancialmente mais se não fossem os recursos das GPUs, os chips dedicados ao processamento de imagem que todo computador moderno utiliza.

A principal diferença entre as GPUs e as CPUs é a forma como ambas processam os dados. A GPU é especializada em cálculos complexos de ponto flutuante, enquanto a CPU consegue fazer, além de operações de ponto flutuante, toda uma gama de cálculos complexos.

Quando o processamento de vídeo é feito pela GPU, a CPU fica livre para gerenciar outros aspectos, como o fluxo de dados e os polígonos que precisam aparecer em uma cena.

Em uma analogia bastante simplista, a CPU fornece a argila,que é modelada e decorada pela GPU.

A Weta Digital Ltd., de Wellington, Nova Zelândia, serviu como o principal fornecedor de efeitos visuais de Avatar.

Além de estações de trabalho equipadas com placas de vídeo profisisonais da Nvidia, a empresa utilizou um supercomputador composto de GPUs para a renderização das cenas.

“Precisávamos pensar sobre como executar de uma maneira completamente diferente, dada a complexidade de Avatar,” afirma Sebastian Sylwan, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Weta. “Com as GPUs, descobrimos uma maneira de renderizar cenas incrivelmente sofisticadas em muito menos tempo, oferecendo aos artistas a capacidade essencial de experimentar livremente com uma iluminação diferente e interação mais rápida.”

A Industrial Light & Magic (ILM), com sede em São Francisco, produziu 850 das aproximadas 1000 cenas no filme Star Trek e criou efeitos visuais para seis das 10 edições anteriores na série. O trabalho exigiu a destruição de planetas, a criação da nave espacial Enterprise e outras naves e criaturas, assim como uso extensivo de efeitos digitais.

“Este projeto marcou nosso mais ambicioso esforço em um filme Star Trek até o presente. Recorremos às referências icônicas da série e dos filmes anteriores e realmente isso os levou a um nível superior, com base na visão criativa de J.J. Abrams,” diz Michael DiComo, Supervisor de Produção Digital da ILM.

A Image Engine Design Inc. de Vancouver, Columbia Britânica, Canadá, realizou os trabalhos de efeitos visuais em Distrito 9, que integra perfeitamente a vida extraterrestre em uma sequência em estilo de documentário corajoso de Johanesburgo, África do Sul. A firma implementou quase 100 placas gráficas de vídeo profissionais em estações de trabalho Linux para produzir cada cena do extraterrestre no filme.

Há alguns anos, esses efeitos seriam impossíveis de serem realizados, pois o tempo de processamento em CPUs seria proibitivo.

Mas a grande pergunta é: qual dessas produções levará o Oscar?