Computador da Valve chega ao Brasil neste ano - Link - Estadão

A Xi3, que teve uma parte sua comprada pela empresa de games, começa a vender seus computador até o meio do ano

LAS VEGAS – A pequena fabricante Xi3 apresentou na feira Consumer Electronics Show (CES) os novos modelos do seu computador que cabe na palma da mão. Entre eles está o Piston, produto que estreia na feira após a companhia do setor de games Valve, dona da Steam, ter comprado parte da empresa.

O Piston é um protótipo de um tipo de videogame da Valve para rodar jogos de PC nas grandes telas de televisores. Segundo a empresa, se trata de um aparelho com um sistema de games “otimizado” para rodar jogos do Steam em modo “tela grande”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Quando o presidente da Valve viu o nosso produto, as mãos dele tremiam. Era tudo o que ele queria: um computador portátil, com processador e placa gráfica fortes e que consumisse pouca energia”, contou Mauro Barros, o brasileiro que se tornou presidente da Xi3 no Brasil.

A Xi3 tem hoje três modelos que, nos Estados Unidos, custam de US$ 300 a US$ 1 mil. No Brasil, esses valores devem ir de R$ 1.500 a R$ 2.500. As características dos computadores variam conforme os modelos. O processador mais fraco é um dual-core de 2 Ghz, enquanto o top da linha chega com um quad-core de 3,5 Ghz. Todos com placa gráfica ATI que vão de 256 MB a 1 GB.

Os computadores da Xi3 são chamados “modular computers” (computadores modulares) por se tratarem de pequenas caixas com placas devidamente encaixados, mas que podem ser facilmente trocadas ou “atualizadas”, segundo Barros.

“Esse certamente é a nossa vantagem. Quem compra da gente pode ir atualizando as placas depois conforme a tecnologia avança”, conta o brasileiro. Outro ponto forte certamente é a portabilidade dos dispositivos que podem ser adquiridos com uma pequena placa com furos, permitindo que seja facilmente acoplado a qualquer tipo de superfície. Na feira, a empresa exibiu seus computadores unidos a monitores, pela parte traseira (veja abaixo).

Fotos: MURILO RONCOLATO/ESTADÃO

Mauro trabalha na Xi3 há dois anos. Ele conta que ficaram todo esse tempo fazendo estudo de mercado no País e, como resultado, conseguiram clientes importantes como o Banco do Brasil, a Petrobras e a Porto Seguro.

“Todas homologaram nosso produto”, anuncia, adiantando que “até o meio do ano”, já devem comercializar todos os modelos por aqui.

Acompanhe no Link mais novidades sobre a Consumer Electronics Show, direto de Las Vegas.

*O repórter viajou a convite da Consumer Electronics Association.

—-

Leia mais:

• Direto da CES: a internet está em tudo

• As novidades que vêm das pequenas

• Las Vegas mostra os eletrônicos do futuro