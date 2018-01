Computador de 61 anos é religado na Inglaterra - Link - Estadão

O computador Witch funcionou até a década de 70 e ajudava cientistas a fazer cálculos para pesquisas atômicas

SÃO PAULO – Do tamanho de uma sala e pesando 2,5 toneladas, o computador mais antigo do mundo foi reativado na terça-feira, 20, no Museu Nacional da Computação da Grã Bretanha, quase 40 anos depois de ser usado pela última vez.

Com a capacidade de fazer cálculos na mesma velocidade que um ser humano, o Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell, também chamado de Witch, começou a ser utilizado em 1951 para ajudar cientistas nas pesquisas atômicas e funcionou até 1973.

Ele é o único dos poucos computadores da época que sobreviveu e voltou a funcionar graças ao trabalho voluntário de uma equipe do museu que, desde 2009, vinha restaurando o equipamento. Agora os visitantes do museu — localizado no Bletchley Park, há 80 quilômetros de Londres – podem conhecer de perto o equipamento e aprender mais sobre o funcionamento dos computadores já que o Witch, pelas suas dimensões, permite que as pessoas vejam seu funcionamento e suas operações por dentro, diferente dos computadores de hoje.

Entre 1973 e 1997, o computador ficou exposto em no Museu de Ciência e Indústria de Birminham. Depois que o museu fechou, a máquina de 61 anos ficou guardada em um depósito e foi redescoberta em 2008 pelos cientistas, que decidiram restaurá-la.

