Computador de bolso - Link - Estadão

PRODUTO | N8 (Nokia) PREÇO | R$ 1.500 (sugerido, sem descontos das operadoras) DETALHES | O N8 vem com um sistema novo. Permite baixar aplicativos e colocar “janelas” interativas (widgets) na tela que mostram e-mails e mensagens de redes sociais. Mas usar serviços online é mais difícil do que no Android ou no iPhone. As vantagens do N8 são as características multimídia. É melhor para fotografar e filmar. Tem câmera de 12 MP, memória de 16 GB e tela Amoled (com cores vibrantes).