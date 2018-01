Computador popular deve chegar ao Brasil em 2016 - Link - Estadão

A CPU, à esquerda, é a única peça do Endless. FOTO: DIVULGAÇÃO A CPU, à esquerda, é a única peça do Endless. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – O Endless é um computador diferente dos outros. O primeiro fator que o diferencia é o fato de ser vendida apenas a CPU do aparelho – que contém todas as informações essenciais, como o sistema operacional próprio, o Endless OS. O monitor, o teclado e o mouse devem ser comprados separadamente. O grande diferencial, porém, é o preço. Nos EUA, a máquina está sendo vendida por US$ 169 (aproximadamente R$ 510).

O produto – já testado em favelas brasileiras como o Complexo do Alemão e a Rocinha – deve auxiliar as pessoas sem conhecimentos em internet a entrarem nesse mundo. Além do preço acessível, o computador apresenta uma tecnologia autoexplicativa, ajudando leigos no processo.

A única preocupação da empresa fabricante – que também se chama Endless – é com o preço a ser cobrado no Brasil. Devido à alta no dólar, o valor pode ser muito superior ao que seria cobrado numa conversão direta entre a moeda americana e o real.

Para tentar conter o preço do Endless, a empresa já iniciou a fabricação do produto no Brasil, diminuindo o valor dos impostos. E também iniciou uma campanha no site de financiamento coletivo Kickstarter com o objetivo de auxiliar na expansão da marca pelo mundo.

Devido ao processo de fabricação no Brasil, o Endless só deve ficar disponível no país no começo de 2016.