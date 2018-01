Comunidades do Orkut abertas ao público - Link - Estadão

Considerada a maior comunidade do Orkut, ‘Eu odeio acordar cedo’ conta com mais de 6,1 milhões de membros. FOTO: REPRODUÇÃO

Todo o conteúdo das comunidades do Orkut agora poderá ser encontrado pelos buscadores na internet, como próprio Google, claro. O anúncio foi feito nesta segunda, 13, no blog oficial do Orkut (em inglês).

—-

Assinado pelo engenheiro de software Bruno Fonseca, o post afirma que o mecanismo estará disponível “em breve” e pretende ajudar as pessoas que costumam procurar dicas nas comunidades, por exemplo, para programar uma viagem, comprar um produto, etc., um hábito muito comum entre os usuários brasileiros e uma das principais vantagens da rede social do Google em relação ao Facebook.

“O Orkut tem toneladas de informações incríveis escondidas dentro de suas comunidades”, afirma o texto do blog. “Uma amiga minha planejou grande parte de todo o seu casamento com as dicas e sugestões compartilhadas lá, e um outro amigo fez um mochilão pela Europa baseado nas dicas encontradas em diversas comunidades”, exemplifica o engenheiro no texto.

Segundo o Google, as comunidades “privadas”, em que apenas os membros podem acessar o conteúdo e comentar, também vão aparecer nos resultados das buscas no Google, mas apenas a descrição delas e o título dos tópicos de discussão poderão ser visualizados por quem fizer a busca. As configurações de privacidade poderão ser alteradas a qualquer momento segundo o blog.