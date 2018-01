Comunidades do Orkut com nomes fixos - Link - Estadão

O Google anunciou que dentro de alguns dias não será mais possível trocar o nome das comunidades. Finalmente.

Antes, um usuário que entrava em uma comunidade no Orkut dedicada ao Tim Maia, por exemplo, meses depois poderia ter a surpresa de ver na lista de comunidades do perfil: “Eu amo balada de terça-feira”, ainda que na sua memória não exista qualquer resquício de um dia ter entrado nessa comunidade ou sequer de ter ido a uma balada em uma terça-feira na sua vida. Até que o usuário desavisado entrasse na página da comunidade, e finalmente encontrasse a resposta nos tópicos de discussão: “Pô, essa era a comunidade do Tim!”.

Isso acontece porque os donos das comunidades do Orkut podem trocar ao seu bel-prazer o nome, a foto e a descrição do fórum a qualquer momento. E isso acontece muito.

O anúncio foi feito por um funcionário do Google em um fórum.

Via Google Discovery