Condenado por pirataria - Link - Estadão

Dono do site 'DVD Colecionador' vendia vídeos raros pela web; investigação partiu de denúncia anônima

SÃO PAULO – A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o dono do site DVD Colecionador por violação de direitos autorais. R. T. P. S. foi condenado a prestar serviços à comunidade e a pagar multa por comercializar vídeos antigos pela web.

R. foi preso em flagrante no dia 18 de fevereiro. Em sua casa haviam mídias para gravação de DVDs e CDs. A denúncia partiu da Associação Antipirataria Cinema e Música, que o denunciou à polícia. Segundo a APCM, denúncias do tipo são comuns – a entidade recebeu a informação anônima em seu site e apurou a informação. “A investigação realizada peplo Departamento de Informática constatou a infração analisando o conteúdo de páginas que continham obras sem a autorização dos detentores de direitos autorais”, explica Antonio Borges Filho, diretor da APCM.

“O réu utilizava-se do site para divulgar a relação de DVDs ‘piratas’ que produzia ilegalmente e comercializar as obras referentes a estes videofonogramas. Pode-se provar a intenção de lucro pela negociação de preço, prazo de entrega e forma de envio das mídias”, diz Borges Filho.

Segundo ele, estão aumentando as queixas e processor por violação de direitos autorais. “Uma vez constatada qualquer uma das práticas descritas no artigo 184 do Código Penal (o que tipifica o crime de Violação de Direito Autoral), a autoridade judicial, com base nas informações contidas em Inquérito Policial devidamente concluído, poderá dar início a ação criminal”, explica.