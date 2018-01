Conecte o PS4 no seu... Xbox One - Link - Estadão

Capacidade do console da Microsoft de rodar qualquer dispositivo HDMI deixará videogames concorrentes serem jogados ‘juntos’

SÃO PAULO – O novo console da Microsoft, o Xbox One, tem uma peculiaridade bastante interessante: além de ter uma saída HDMI, para ser conectado à TV, ele também tem uma entrada HDMI, que, em tese o permitiria rodar de maneira compatível qualquer dispositivo que também tenha uma saída HDMI – como, por exemplo, um PlayStation 4 ou um Wii U.

Pode soar bizarro conectar consoles concorrentes, mas, no último final de semana, a Microsoft confirmou, ainda que de maneira vaga, que a integração será possível.

“Não é só o Xbox 360 que funcionará desse jeito, mas qualquer dispositivo compatível com HDMI”, disse a empresa.

Esse tipo de conexão costuma dar causar certos problemas gráficos no jogo, chamados popularmente de ‘lag’ pelos jogadores. Em relatório, a Microsoft disse que qualquer lag causado pela funcionalidade será imperceptível pelo olho humano. É esperar para ver.

O Xbox One chega ao mercado brasileiro no dia 22 de novembro, por R$ 2,3 mil, enquanto o PlayStation 4 sai no País no dia 29, por R$ 4 mil.