Conectividade ainda é realidade distante em carros brasileiros - Link - Estadão

Enquanto o ciclo de produto de um carro demora em média cinco anos para se encerrar, no cenário dos smartphones, empresas lançam aparelhos novos a cada seis meses. Além do preço dez vezes maior (para o carro mais barato e o celular mais caro), a construção de um automóvel exige milhares de peças e, o mais importante: carros ainda são vistos como um bem no Brasil.

A desvalorização de um veículo é um dos itens mais pesquisados na hora da compra, enquanto o fato de um gadget se tornar obsoleto é visto com naturalidade por seus compradores. Outra questão é o fato dos dispositivos mais modernos sempre demorarem muito para chegar ao Brasil por causa de dois motivos: preço e legislação.

Como esses equipamentos são importados, eles impactam no valor final do automóvel, que já é elevado no País. Com isso, a maioria dos carros até a faixa de R$ 90 mil só tem aparelhos com conectividade em pacotes de opcionais ou em versões de topo.

Assim, muitos equipamentos, inclusive itens de segurança, como os que detectam a aproximação inesperada de outro carro e freiam sozinho, até estão disponíveis para modelos importados no Brasil, mas não estão homologados. As montadoras tentam corrigir isso, mas ainda não há prazo para o brasileiro desfrutar do que há de mais moderno na conectividade automotiva.