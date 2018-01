Conexões HDMI chegam à versão 2.0 - Link - Estadão

Nova versão do sistema de cabos de TV virá preparado para tecnologias como o 4K e conta com 32 canais de áudio

SÃO PAULO – A HDMI Licensing, responsável pela licença e pelas especificações do sistema HDMI, anunciou nesta quarta-feira, 4, as configurações do HDMI 2.0. O anúncio foi feito horas depois de páginas em cache com dados sobre o novo modelo serem descobertas no site da Panasonic.

O destaque do novo modelo é o aumento na velocidade de banda, superior a 18 gigabits por segundo (Gbps), preparada para suportar tecnologias como o 4K, com resolução de vídeo quatro vezes superior à 1080p/60, e 32 canais de áudio.

No que diz respeito à parte física, cabos e conectores permanecem os mesmos, o que facilita a compatibilidade com as especificações anteriores. De acordo com a empresa, os cabos de alta velocidade Categoria 2 são capazes de suportar a nova velocidade.

Mais detalhes sobre as configurações do HDMI 2.0, que chega ao mercado para suplantar o 1.4, serão fornecidos na sexta-feira, 6, durante a conferência de mídia da HDMI Licensing na IFA 2013, em Berlim.