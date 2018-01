Conexões perdidas - Link - Estadão

A Craigslist é um dos site de classificados mais usados nos EUA. Ele mantém o mesmo design antigo e bagunçado, mas ainda hoje é muito utilizado para procurar apartamentos.

Além de anúncios imobilitários, o site ganhou fama — e dinheiro – com os anúncios sexuais (que acabaram de ser proibidos por inúmeros problemas judiciais) e também com os pessoais – pessoas que buscam parceiros, amigos, namorados, e também aqueles que procuram por conexões perdidas.

Pessoas que se viram no metrô, na rua, paixões instantâneas que não tiveram tempo — ou coragem — para se declarar naquele momento. O “Missed Connections” é o espaço desses recados. São tão bonitos que Sophie Blackall, uma artista do Brooklyn, começou a ilustrá-los:

“Vi você navegando pela Jay Street na mais gloriosa bicicleta dourada. Acho que estou apaixonado“.

“Você tinha unhas rosas e pegou o trem Q na Atlantic. Eu senti um desejo irracional de te chamar para jantar. Eu te achei deslumbrantemente linda, mas você provavelmente nunca vai saber. Eu acho que você trocou o trem na Times Square e eu te assiti entrando pelas portas que se fechavam e desaparecendo. Se por alguma razão você checar isso aqui, seria legal saber de você. Se não, espero que você esteja bem“.

“Nós estávamos na Biblioteca Pública do Brooklyn no sábado, pesquisando livros de quadrinhos. Você tinha um chapéu grande e peludo e um sorriso legal. Você me tocou no ombro e me disse que eu era bonita. Isso foi legal. Que livro você acabou pegando emprestado?“

“Você estava usando um vestido verde com botões brancos. Nós trocamos olhares pelo menos três vezes no trem 6 nesta manhã. De repente você deu um pequeno sorriso, e olhou para baixo no seu colo, como se pensasse em alguma piada secreta. Você não olhou para cima novamente, e eu tive que sair na Bleeker. Eu gostaria de poder olhar dentro da sua linda cabeça“.

No vídeo a seguir, a artista fala sobre o trabalho (em inglês):

Conheça: missedconnectionsny.blogspot.com