Conferência da Apple será dia 11 de junho - Link - Estadão

Evento anual para desenvolvedores deve trazer novidades para o iOS e o OS X; ingressos se esgotaram em menos de duas horas

SÃO PAULO – A Apple divulgou, nesta quarta-feira, 25, a data de sua convenção nacional de desenvolvedores, a Worldwide Developers Conference (WWDC). A deste ano acontecerá de 11 a 15 de junho, no Moscone Center, em São Francisco. Assim como o do ano passado, o evento terá foco em softwares – o iOS (para aparelhos móveis) e o OS X (para Macs).

Na edição de 2011, quem subiu ao palco para o grande anúncio – o iCloud – foi Steve Jobs, em uma aparição depois de cinco meses de uma reclusão que se iniciou com sua renúncia ao cargo de CEO da empresa para tratar de um câncer no pâncreas. Foi a última grande evento da Apple de que Jobs participou. Em outubro, o cofundador da Apple faleceu vítima do câncer.

Pela tradição, espera-se que a Apple lance uma nova versão de seu smartphone durante a WWDC. Foi assim com o iPhone 3GS e o iPhone 4. O 4S fugiu da regra e, no ano passado, foi anunciado em um evento em outubro. No entanto, a expectativa de que um novo modelo de celular seja lançado em junho desse segue grande.

“Temos um ótimo evento planejado para este ano e mal podemos esperar para compartilhar as últimas notícias sobre o iOS e o OS X Mountain Lion com os desenvolvedores”, disse Philip Schiller, vice-presidente sênio de marketing global da Apple, em nota.

Menos de duas horas depois de anunciada a data do evento, os ingressos, que custam US$ 1.599, já haviam se esgotado. Apenas desenvolvedores participantes dos programas iOS Developer, iOS Developer Enterprise e Mac Developer podem se inscrever na WWDC, onde acontecem palestras e laboratórios para divulgar as novas possibilidades de uso dos recursos lançados para as plataformas da Apple.