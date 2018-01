Confira todas as novidades anunciadas no Google I/O - Link - Estadão

Sundar Pichai, vice-presidente da divisão do Android, fala sobre vestíveis na feira. FOTO: Reuters Sundar Pichai, vice-presidente da divisão do Android, fala sobre vestíveis na feira. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Google anunciou uma série de novidades para seus produtos no primeiro dia da sua conferência anual de desenvolvedores, o Google I/O, que vai até quinta-feira, 26, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que a conferência tem uma versão brasileira: o Google I/O Extended. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras cidades, estão sediando versões ampliadas da conferência.

Em uma abertura que durou 3 horas, o Google anunciou uma série de novidade, como sistemas para carros, TVs e relógios inteligentes. No centro de todas as novidades está o sistema Android, que já tem um 1 bilhão de usuários e será o modo pelo qual o Google chegará a todos os lugares.

O evento também foi marcado por protestos. Um grupo de manifestantes protestou em frente ao local do evento e outros, durante a apresentação. Um deles gritou da plateia que o Google ”faz robôs para matar pessoas para a NSA” e interrompeu uma das apresentações. Outra se manifestou com gritos de ordem e uma faixa na qual dizia: “Desenvolvam uma consciência”. Os manifestantes foram retirados da plateia por seguranças e seriam do grupo Occupy Google, que defende a liberdade na internet.

Confira os principais anúncios da conferência:

Android One, linha de smartphones baratos

O Google anunciou o programa Android One, por meio do qual desenvolverá smartphones mais baratos, em torno de US$ 100, em parceria com fabricantes, com o objetivo de atingir mercados emergentes. O Android One será lançado na Índia, entre setembro e dezembro deste ano, mas também deve se expandir para outros países como o Brasil. O vice-presidente sênior do Google para Android, Chrome e Google Apps, Sundar Pichai, mostrou como exemplo um aparelho da empresa indiana Micromax, que comporta dois chips, tem 4,5 polegadas, rádio FM e custa menos de US$ 100. Karbon e Spice são as outras duas empresas parceiras do Google na primeira fase do Android One.

Nova versão do sistema Android

O Google anunciou que vai liberar nesta quarta-feira, 25, uma versão preliminar da próxima atualização do Android para desenvolvedores cadastrados. A próxima versão é chamada pela empresa até agora pela letra “L”. Seguindo a lógica do Google, que sempre batiza seus sistemas com nome de doces (a última se chama Kit Kat), especula-se que o nome da nova versão será Lollipop.

O novo Android vem com avanços de perfomance, permitindo melhor desempenho de uso de memória e garantindo velocidade gráfica que, segundo a empresa, será como ter “um PC no bolso”. O Android “L” também terá cores vibrantes, sombras para criar efeito de profundidade e ícones mais “chapados”. O sistema terá também o chamado “botão da morte”, que inutiliza o aparelho em casos de roubo.

O sistema operacional da empresa já é usado mensalmente por 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, afirmou Pichai, durante a conferência. Segundo ele, os tablets com sistema Android hoje ocupam uma fatia de 62% do mercado global.

Android Wear

Moto 360 é previsto para chegar ao mercado até setembro. FOTO: Reuters

O Google anunciou o lançamento de dois relógios inteligentes com o sistema operacional Android Wear: o G Watch, da LG, e o Galaxy Gear Live, da Samsung. Esses são os primeiros modelos a usar o sistema operacional para aparelhos vestíveis da empresa. Os dois modelos começarão a ser vendidos hoje nos Estados Unidos, mas o preço ainda não foi divulgado.

Outro modelo, o Moto 360, da Motorola, com mostrador redondo, chegará ao mercado até setembro, segundo o Google.

Android Auto

Google demonstrou sistema no palco do Google I/O. FOTO: AP

O sistema operacional Android ganhou uma versão para carros, que tem como destaques música, navegação de comunicação. O demonstrador do carro com o sistema sincroniza com o celular do usuário, de modo que ele possa acessar o aparelho a partir do painel. A tela inicial mostra destinos, lembretes e outros informações a partir do Google Now.

O Android Auto aceita comandos de voz para que o usuário procure um destino no Maps, por exemplo. Também será possível ditar mensagens de texto para que sejam enviadas a um dos contatos da agenda do telefone. Aplicativos de streaming de música como Pandora, Songza e Spotify terão versões para o Android Auto e mais de 40 marcas e montadoras fazem parte da Aliança Aberta criada pelo Google para utilização do Android Auto.

Os primeiros modelos com o sistema chegarão ao mercado antes do fim deste ano e incluem marcas como Fiat, Ford, Honda e Volskwagen.

Android TV

O diretor de engenharia do Android, David Burke, demonstra sistema de voz para controlar TV pelo smartphone. FOTO: Reuters

Segundo o Google, essa é uma nova forma de dar mais atenção à TV. A plataforma estará instalada em aparelhos da Sony, Sharp e TPVision, além de vir em set-top boxes (conversores) que serão lançados até o fim do ano.

A tela é semelhante a do Netflix e o usuário pode navegar pelo conteúdo enquanto a assiste a outro. Há filmes, séries, programas de TV e jogos. O usuário poderá ver detalhes sobre o programa que está assistindo, ver sinopses, lista do elenco e vídeos no YouTube.

A função de busca pode ser ativada por voz e é capaz de entender perguntas mais complexas. Como exemplo, Dave Burke, do Google, que apresentou a novidade, perguntou pelo celular quais os ”nominados do Oscar”? O Google interpretou a frase e ofereceu uma lista de filmes relacionados com o assunto. O sistema também é integrado com o Android Wear e pode ser controlado pelo relógio inteligente.

Assim como fez a Amazon em sua FireTV, o Google aposta em jogos rodando na televisão. Para demonstrar as interelações criadas com o Android, o Google demonstrou o game NBA Jam sendo jogado por duas pessoas: um usando um tablet e outro um controle de videogame muito parecido com o DualShock, da Sony.

ChromeCast

O aparelho tem um novo modo de visualização chamado Backdrop, que transforma a TV em uma espécie de porta-retratos virtual, no qual o usuário pode colocar fotos como papel de parede, exibir imagens dos seus álbuns de fotografia na rede social Google Plus, entre outras coisas.

Outra novidade é que agora o usuário não precisa mais estar na mesma rede de internet do Chromecast para controlá-lo. A conexão será direta entre o smartphone e o aparelho. Também será possível espelhar o conteúdo do celular na tela da TV e o usuário poderá, por exemplo, transmitir as imagens capturadas pela câmera do celular na TV.

Google drive

O Google Drive teve mais de 190 milhões de usuários ativos nos últimos 30 dias, um crescimento de 85% se comparado ao ano passado. A empresa anunciou o Google Slides, para exibir apresentações no estilo Power Point dentro do Drive, como já faz com arquivos no estilo Word dentro do Docs.

O Quick Office virá embutido no Docs para abrir nativamente arquivos gerados pelo Microsoft Office para que não seja mais necessário converter o arquivo para um formato compatível. Tudo pode ser editado e salvo em seu formato original. O Drive também terá um sistema com armazenamento de arquivos ilimitado, o Drive for Work, com custo a partir de US$ 10 ao mês.

Manifestantes interromperam apresentação por duas vezes e foram retirados da plateia. FOTO: Reuters

Chromebook

Os Chromebooks agora podem ser destravados pelo celular e se integram ao aparelho. Também vão fazer o login automático nos sites e aplicativos favoritos do usuário. Ao receber uma chamada no celular ou mensagem de texto, notificações serão exibidas na tela do computador. O Google também afirmou estar trabalhando para rodar aplicativos do Android no Chromebook e exibiu uma simulação com o aplicativo Evernote.

Google Fit

É um conjunto integrado de sensores, APIs e aplicativos compatíveis com dispositivos vestíveis para controle de informações de saúde e de atividades físicas. Adidas, Nike, Basis, Asus e LG são alguns dos parceiros que vão utilizar a plataforma.

Google Play Games

O Google Play Games é a rede de jogos com crescimento mais rápido do mundo, segundo a empresa. São mais de 100 milhões de usuários. Entre as novidades está um perfil personalizado do usuário que muda de acordo com os jogos preferidos e resultados.

Também serão lançadas missões e desafios contextuais nos jogos, como coletar itens em um dia, matar um oponente específico, etc.