Confiscados - Link - Estadão

Fãs do sucesso de bilheterias “Avatar” aplaudem o uso de tecnologia 3D do filme, mas o governo italiano acredita que pode também ser um risco à saúde.

O Ministério de Saúde italiano informou na quinta-feira, 18, que havia confiscado cerca de 7 mil unidades de óculos 3D de cinemas italianos e poderia recolher ainda mais.

Autoridades disseram que os óculos podem causar problemas de saúde pois não são devidamente higienizados entre as sessões do filme, e os óculos confiscados não tinham etiquetas indicando que não prejudicariam a vista dos usuários em curto prazo.

A retirada do óculos tem pouco efeito no sucesso de “Avatar” na Itália, onde o filme permanece como maior venda de bilheterias no país.

A associação de cinema e audiovisual italiana se recusou a comentar o assunto.

(Por Eric J. Lyman, de Roma)