Confusão deixa 20 feridos em evento da LG - Link - Estadão

Ação da fabricante para lançar balões com cupons do novo smartphone G2 provocou tumulto na Coreia do Sul

SÃO PAULO – O que era para ser um evento promocional do novo smartphone G2, da LG, terminou com 20 pessoas feridas em Seul, capital da Coreia do Sul. De acordo com o jornal Korea Times, a fabricante de eletrônicos pretendia lançar balões com 100 cupons que davam direito a um smartphone G2 gratuito. O aparelho será colocado à venda por cerca de R$ 1.940 no país.

Foto: Reprodução

No momento do lançamento dos balões, algumas pessoas presentes começaram a atirar com armas de brinquedo (que usam balas de bolinhas de plásticos) para estourar os balões e roubar os cupons. Na confusão, cerca de 20 pessoas ficaram feridas, de acordo com o jornal.

Vídeos publicados no YouTube (veja abaixo) mostram que uma multidão cerca o grupo de funcionários da LG no momento em que eles começam a soltar os balões. As pessoas tentam agarrar e estourar os balões para pegar um cupom.

A LG cancelou outros eventos promocionais ao ar livre que faria também para promover o novo produto, que é o mais recente modelo topo de linha da empresa. “Cancelamos os eventos oferecendo smarphones G2 de graça que estavam programados para ocorrer nas grandes cidades no país, incluindo Busan, por causa das preocupações com a segurança”, disse a empresa em comunicado citado pelo Korea Times. A fabricante diz que vai oferecer tratamento médico às pessoas feridas na ação.

O G2 foi lançado na semana passada em um grande evento em Nova York e deverá chegar às lojas nos próximos meses.