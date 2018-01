Conheça alguns modelos de TVs e players 3D da CES - Link - Estadão

Vale lembrar: para assistir vídeos em 3D – em todos esse modelos – é preciso óculos, que nem sempre serão vendidos junto com os aparelhos.

Essa é a Sony Bravia LX900, que chegará ao mercado americano no meio do ano. Ela estará disponível em tamanhos de 40″ a 60″. Tem resolução Full 1080p 3D e se conecta à internet via Wi-Fi.

A marca também apresentou seu Blu-Ray player BDP-S770. Ele também suporta 3D e tem conexão Wi-Fi, com várias opções de streaming – Netflix e Amazon, entre outras.

A LG lançou 39 modelos de televisores. A LE9500 Series, top de linha, é a que oferece 3D HDTV. Ela tem apenas 8,5mm de espessura e suporta vários serviços conectados, como o Skype e NetCast.

A Panasonic apresentou a VT25 series série de televisores plasma Full HD 3D, com resolução 1080p. O modelo será vendido com um par de óculos especial, que dá um efeito 3D estereoscópico.

A série PNC8000, da Samsung, também cria o efeito estereocópico do plasma da Panasonic. A marca lançou vários aparelhos compatíveis com 3D, como os Blu-ray players:

Nenhum fabricante falou sobre preços e disponibilidade dos aparelhos fora dos EUA. É esperar para ver.

