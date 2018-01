Conheça as celebridades da web que chegaram ao BBB 10 - Link - Estadão

TESSÁLIA

A paranaense Tessália Serighelli (@twittess), de 22 anos, é uma das primeiras brasileiras a de fato ganhar dinheiro com a ferramenta de microblogging. Segundo a publicitária, que passou rapidamente do anonimato a mais de 122 mil seguidores no site, 50% da sua renda nos últimos tempos vinha de propagandas veiculadas no seu perfil e de trabalhos que conseguia por meio dele. De diversão, o Twitter acabou virando trabalho.

Criticada por usar scripts para seguir pessoas automaticamente (que, retribuindo, também a seguiam e inflavam seus números) e por ter um media kit para empresas de publicidade interessadas na sua “marca”, ela acabou odiada pelo que chamava de “velha guarda da internet”, blogueiros que a criticavam sua súbita “celebridade” na web.

Tessália entrou no Twitter em março de 2008, mas no começo não o atualizava muito. Depois de um tempo, resolveu retomá-lo e se identificou, de cara, com a rapidez do site. Usava os trending topics para se informar, fazia contatos profissionais e caçava tendências. Aos poucos, tornou-se conhecida, mas nunca supervalorizou sua suposta fama. “Sou muito conhecida apenas dentro do Twitter, fora não”, disse ao Link, em junho.

SÉRGIO

O paulistano Sérgio ficou famoso com um vídeo no YouTube, onde lançava gírias como “arrasa”, “se joga”, e “beijo, me liga”. O vídeo ganhou diversas versões, onde adolescentes imitam o jeito “peculiar” de falar do jovem. “Beijo, me liga” é sua expressão de maior sucesso, e tornou-se lugar-comum para despedidas e tiradinhas irônicas no Twitter.

Conhecido na internet como Sr. Orgastic, Sérgio ganhou o apelido por ser frequentador da festa alternativa Orgástica, que acontecia em São Paulo (no Atari Club). Suas frequentes aparições (em poses ousadas) nas fotos da festa garantiram a Sérgio sucesso próprio e um fotolog exclusivo.

Sérgio é estudante de moda, e tem apenas 20 anos, sendo o participante mais jovem da casa entre os confirmados até agora. Seu twitter será atualizado por um amigo durante o período em que Sérgio ficar confinado no BBB.

DICESAR

Pela primeira vez nas dez edições do programa Big Brother Brasil um dos participantes será um drag queen. Dimmy Kieer – seu nome de batismo é Dicesar Ferreira – que completa 44 anos hoje, ganhou alguma notoriedade no mundo da web pelas fotos que posta em seu fotolog e os vídeos em que aparece no Youtube.

Kieer afirma em seu site pessoal trabalhar como maquiador, performer e vitrinista. Lá, além de suas informações pessoais, ele disponibiliza para download o clipe da música “Look My Hair” além de diversos papéis de parede. A música faz parte de um dos dois discos que Kieer já lançou (os encartes podem ser vistos no site, mas não há mp3 para ser baixada). Um álbum com diversas fotos, divididas em categorias como “Psicodélicas”, “Beijokas e Bitocas” e “Celebridades” também está disponível.

“Cavanhaque, peito peludo e biba ativa” é que excita Kieer, segundo o próprio. O que o “broxa” é cigarro. O drag tem como ídolo os cantores Maddona e Boy George e a modelo canadense Linda Evangelista. Sua maior diversão é “falar muito” e “colecionar amigos”. Restando dois participantes para entrar no BBB, por enquanto, o único que possui um cavanhaque, ainda que ralo, é o engenheiro Eliéser.

Abaixo, o clipe da música “Look My Hair”, de Dimmy Kieer.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KGMoqMvt2wc" width="445" height="350" wmode="transparent" /]