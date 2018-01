Conheça as novidades do Windows 8.1 - Link - Estadão

Além de novas ferramentas de pesquisa e personalização, prévia do novo sistema traz de volta botão ‘Iniciar’

SÃO PAULO – A Microsoft liberou nesta quarta-feira, 26, a prévia do Windows 8.1, a mais recente atualização do seu sistema operacional para PCs e laptops.

A nova versão traz novidades na personalização, pesquisa e serviço de nuvem. Muitas delas vieram em resposta a demandas de usuários com relação à edição anterior, o Windows 8.0. Entre estas, o maior destaque é a volta do botão “Iniciar” no canto inferior esquerdo da tela (na foto acima).

Ao clicar nele, o usuário não verá mais um menu com caminhos para todo o conteúdo do computador como era nas encarnações anteriores da plataforma. Ele agora serve para conduzir o usuário para a tela principal do Windows 8 e seus quadrados e retângulos coloridos representando aplicativos ou trazendo informações (acima).

A imagem acima mostra ferramentas de personalização do ambiente do computador, com opções de mudança de fundo, cores e tamanho das peças coloridas.

Na foto acima, tela mostra agenda e álbum de fotos.

O Windows 8.1 tem versão em português do Brasil, além de alemão, árabe, chinês (simplificado), chinês (tradicional), coreano, espanhol, francês, inglês (EUA), japonês, russo, sueco e turco.

O aplicativo de nuvem SkyDrive agora vem totalmente integrado ao sistema. Quando salva seus arquivos, eles ganham automaticamente uma versão na nuvem que pode ser acessada de qualquer outro aparelho que tenha SkyDrive.

A Microsoft promete uma pesquisa bem mais apurada, com resultados do seu computador, dos aplicativos e da internet apresentados simultaneamente.

A busca de imagens pode ser feita por cor, como demonstrado acima. Na primeira imagem, aparecem resultados de uma pesquisa por Marilyn Monroe e a escolha da cor azul na paleta. Na imagem seguinte, surgem imagens de Marilyn Monroe onde predomina o azul.

A loja Windows Store ganhou visual novo, além de vários títulos de aplicativos inéditos.

A Microsoft recomenda que apenas usuários “com experiência” baixem as prévias do Windows 8.1 (além da normal, existe a Windows RT 8.1). A empresa alerta também que o software não é um produto final, por isso ”o computador pode falhar e você pode perder arquivos importantes”. O usuário deve fazer backup das suas informações e não experimentá-lo em seu computador “princpal”.

A empresa oferece o Guia do Produto Windows 8.1 Preview para informações mais detalhadas.

Dúvidas comuns foram listadas neste FAQ no site do Windows.

Aqui o vídeo de apresentação do Windows 8.1.