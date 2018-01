Conheça Bolt; novo app do Instagram no estilo Snapchat - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Instagram está lançando um aplicativo que envia fotos e vídeos no lugar de mensagens. Mas isso não é exatamente o que o Direct do Instagram já faz? Não exatamente. O Bolt, como é chamado, vem cumprir uma difícil missão: competir com o Snapchat e se tornar o preferido dos usuários que desejam conversar entre amigos de forma rápida e com seu conteúdo tendo um prazo de validade – a foto ou o vídeo podem ser deletados depois de “consumidos”.

O lançamento, no entanto, seguirá a estratégia comum entre aplicativos de chegar primeiramente a poucos países – são eles Cingapura, África do Sul, Nova Zelândia – e aumentar sua presença em lojas virtuais de aparelhos Android (Google Play) e iOS (App Store) aos poucos, enquanto corrige problemas alertados pelos primeiros usuários.

Bolt pretende ligar usuários a seus contatos mais próximos. Para a tela inicial do aplicativo, é possível separar seus contatos favoritos, que serão identificados pelas fotos de perfil. A partir desta tela, o usuário pode optar por fazer foto ou vídeo e, em seguida, selecionar para quem enviar. O app não permite que arquivos armazenados no celular sejam enviados, mas apenas fotos e vídeos produzidos na hora. Após visualizar o conteúdo o receptor da mensagem pode deletá-la com um deslizar de dedo sobre a tela . Se não o fizer, o vídeo ou foto é deletado do app após 30 dias.

Os rumores sobre o lançamento do aplicativo começaram quando alguns anúncios para o Bolt começaram a surgir em pequenos banners dentro do Instagram – o que também leva a crer que, agora que é para valer, mais e mais anúncios do novo app sejam veiculados internamente.

Questão de identidade

O Bolt mal nasce e já deve uma grande briga pela frente. A questão é que já existe outro aplicativo chamado Bolt no mercado. Andrew Benton, o CEO do app de chamadas de voz gratuitas já endereçou comentários ao Instagram sobre o assunto em seu blog, quando o Bolt era apenas um rumor.

“Vimos os rumores. Vocês estão para lançar um app de mensagens de fotos instantâneas para rivalizar com o Snapchat. Nós sinceramente esperamos que tenham um espetacular sucesso. Há apenas um problema: vocês vão chamá-lo de Bolt. Nós sabemos que é um bom nome, porque nós já o escolhemos no ano passado”, disse. “Trabalhamos muito duro para construir a marca Bolt e a tecnologia à qual chegamos hoje. Por favor, não destruam nosso esforço.”

O Facebook, dono do Instagram, já enfrentou situação semelhante quando lançou seu serviço Paper. O caso é que já existia um app com o mesmo nome – o dono enviou uma carta de 53 páginas ao Facebook – e nada aconteceu.