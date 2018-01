Conheça o notebook que não tem HD e só funciona conectado - Link - Estadão

A empresa é sediada em Boston e tem John Chuang como presidente e principal investidor. Seu produto exclusivo só chegou ao conhecimento do grande público quando o blog Engadget publicou um artigo sobre a patente do netbook baseado em web.

De acordo com Chuang, a ideia que impulsiona o Litl é torná-lo um computador útil em redes wi-fi domésticas, transferindo toda necessidade de aplicativos do usuário para a nuvem. Hoje em dia já é possível editar imagens, usar um anti-vírus, ou até mesmo converter grandes arquivos sem sair do navegador – e são essas funcionalidades que o Litl explora.

O laptop pode ser dobrado de forma que o monitor fique na face externa, permitindo que ele se comporte como uma televisão portátil. Seu sistema operacional consiste em apenas um navegador internet que suporta até 12 janelas simultâneas, apresentadas como cartões de visita na parte inferior da tela. Outra característica peculiar é que o aparelho não traz a tecla Caps Lock.

O Litl pode ser conectado à TV para exibir filmes e apresentações de slide online, e sua tecnologia tem gerado interesse em grandes empresas do setor. O produto já está em pré-venda no site oficial, e começa a ser enviado a partir da próxima segunda-feira (9).