Conheça o óculos 'matador de marcas'; o Adblock da vida real - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um grupo de estudantes, que participavam de uma maratona hacker, imaginou como seria o mundo se não tivessemos que lidar com tanta poluição visual, causada pelas marcas e seus anúncios publicitários?

‘Brand Killer’ usa realidade virtual e câmeras para borrar marcas. FOTO: Reprodução/YouTube

Apoiando-se na ideia do populares Adblocks – extensões de navegador, como este e este, que saltaram de 21 milhões de usuários em janeiro de 2010 para 121 milhões no ano passado –, criaram o “Brand Killer” (matador de marcas, em tradução literal).

O dispositivo é uma geringonça nada atraente. Misto de óculos de realidade virtual com uma tela (do tamanho de um tablet) e câmeras frontais. O que ele faz é captar o mundo à frente do usuário e borrar todas as marcas, identificadas em tempo real.

Trata-se, claro, de um protótipo. Mas conforme dispositivos de realidade virtual ou aumentada avançam (veja os avanços da Oculus ou o HoloLens da Microsoft) é possível que as barreiras que separam o virtual do real – como hardwares grosseiros e pesados, como o Rift, ou com duração de bateria ínfima e processadores que esquentam em minutos, como o Google Glass – caiam e novas possibilidades, como a do Brand Killer, se tornem uma opção viável para quem tiver interesse em “filtrar” o mundo que vê a seu modo.

Confira o vídeo que demonstra seu funcionamento: