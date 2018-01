Conheça 'Paranormal Activity'; a 'Bruxa de Blair' versão 2009... - Link - Estadão

Foi com “A Bruxa de Blair”, de 1999, que Hollywood – mas não só ela – descobriu a força da internet para se vender um filme – ou qualquer outro produto. Com uma engenhosa e inédita campanha de marketing online, a modesta produção se tornou um fenômeno mundial. O frenesi obtido pelo filme até hoje não se repetiu – até hoje. De lá para cá, qualquer filme é ostensivamente divulgado pela web. E conseguir se destacar, em meio as cada vez mais elaboradas campanhas de divulgação, não é tarefa fácil.

Percebendo a mina de ouro que tinha nas mãos, o estúdio resolveu adotar uma estratégia inovadora e em sintonia com o seu público potencial – os jovens conectados. Primeiro, em 25 de setembro, lançou o filme em circuito limitadíssimo, apenas sessões a meia-noite e em 13 pequenas salas. A iniciativa despertou um forte burburinho online (desde a semana passada pelo menos o filme tem aparecido no trending topics do Twitter e nesta segunda-feira está em primeiro). Daí foi um pulo, para o estúdio iniciar uma votação online incitando o público a se mobilizar para assistir ao filme na sua cidade.

A ferramenta escolhida foi o Eventful, que costuma ser usado para que as pessoas possam pedir o show de uma determinada banda ou artista na sua cidade. O barulho em torno do filme só fez crescer, ganhando ares de fenômeno, como “A Bruxa de Blair”. Logo, o estúdio prometeu que se o filme tivesse mais de 1 milhão de pedidos, ele seria lançado em todo o país. Dito e feito, no final de semana passado, o filme alcançou a marca e será lançado na próxima sexta-feira, 16. É bem provável, que tudo não passou de uma jogada de marketing, mas o fato é que o filme vem sendo vendido pelo estúdio, como o primeiro a ser lançado nos Estados Unidos nestes moldes.

“Paranormal Activity”, ou “Atividade Paranormal”, como o filme deve se chamar por aqui, conta a história de um jovem casal que, como não poderia ser diferente, presencia atividades paranormais durante a noite. Escrito e dirigido pelo estreante Oren Peli, o filme, baseado em suas próprias experiências quando se mudou de casa e passou a ouvir estranhos barulhos, foi rodado em 2007. Como não podia deixar de ser, o visual do filme remete à “Bruxa de Blair” e não tem uma cena com efeitos digitais. No último final de semana, em apenas 160 salas, o filme arrecadou pouco mais de 7 milhões de dólares de bilheteria, um recorde para longas exibidos em tão poucas salas. Agora é esperar para ver se o interesse pelo filme vai se manter.

Ficou curioso? Confira o trailer aí embaixo, que mostra inclusive a reação, acredite, muito assustada do público em uma das primeiras sessões do filme. Das duas uma, ou foi tudo armado ou o filme é de dar muito medo mesmo – a conferir. A estreia, por aqui, está marcada para o início de dezembro.

