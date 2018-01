Conheça Perdidos; a versão brasileira de Lost - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/A4ARHO6QaNw" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Nessa semana, o grupo catarinense lançou uma nova websérie: Perdidos, uma sátira de Lost. Não dá para saber ainda como será a história da atração, visto que o 1º episódio serve apenas de introdução. Por isso, fiz umas perguntas para Mederijohn Corumbá, um dos líderes do Galo Frito.

Qual a história de Perdidos?

É a seguinte: quatro cariocas acordam misteriosamente nessa ilha depois do carnaval do Rio de Janeiro e logos eles percebem que já existem outros pessoas na ilha. Um é um canibal, que vai aparecer no episódio três e vai sempre pertubá-los, bolando planos para comê-los. E outro que ainda é surpresa.

Onde você acharam essa “ilha” deserta? Aliás, como são feitas as gravações lá?

É uma praia chamada O Canto da Solidão, em Itajaí (SC). Pra chegar nela tem de fazer uma trilha e escalar um morro! Estamos com um roteiro para uma 1ª temporada de oito episódios, com duração de até três minutos cada. O segundo sai em duas semanas. Cada episódio leva uma uma manhã inteira de gravação, das 8h até o meio dia. Quando dá gravamos à tarde, lá pelas duas horas, e já tem muita sombra pra filmar. Mas não vamos ficar só na praia, vai ter uma hora que eles vão se aventurar um pouco para dentro da floresta da ilha.

Acredito que essa produção toda seja bancada por vocês mesmos?

Sim, do próprio bolso. Ainda não temos contrato com ninguém… Tomara que a série tenha futuro! (risos)