Conhecimento wiki para explorar o espaço - Link - Estadão

O conhecimento formado pelo sistema wiki para ajudar a humanidade a aumentar sua presença no espaço. Exagero? Quem defende a ideia é Marco Figueiredo, pesquisador da Nasa há 17 anos. Marco expôs a teoria neste sábado, na Campus Party.

Marco, mineiro de Governador Valadares, ministra a palestra com sotaque americano Foto: Divulgação/Flickr Campus Party

O pesquisador da Nasa já começou deixando claro que software livre, conhecimento formado por compartilhamento, são assuntos delicados em sua área. “Se eu disser algo que não posso aqui, revelar um segredo, além de levar uma multa milionária, serei preso”, disse.

Apesar de estar trabalhar para o lado que preza, como ele mesmo definiu, a “cultura do segredo”, Marco se mostrou um grande entusiasta de que Nasa e as outras empresas aeroespaciais liberem dados e informações para que o público possa trabalhar em cima disso. “Manter esses segredos impede o desenvolvimento da tecnologia”, afirmou o pesquisador brasileiro.

Como consequência da total falta de compartilahmento de conhecimento nessa área (“Falar sobre a cultura do conhecimento livre numa conferencia aerospacial seria uma heresia”) Marco aponta o problema da repetição dos projetos: como uma empresa não tem as informações que a outra possui, ela acaba copiando softwares e programas da concorrência. “Não há evolução de ideias, as coisas se repetem muito”, analisou.

Mas, apesar de seu apoio ao sistema wiki de formação de conhecimento, Marco apontou que também existem motivos plausíveis para os avanços na área serem guardados a sete chaves: “Do mesmo jeito que fazemos um foguete para levar um satélite para o espaço, isso pode ser usado para jogar bombas em qualquer parte do mundo”.

Mas, digamos que boa parte do conhecimento dessa área fosse liberado. Como ajudar a produzir coisas relevantes num setor que exige conhecimentos tão profundos em matemática, física (além de que os softwares desse campo não devem ser a coisa mais simples de se mexer)? Marco finalizou dizendo que liberação do conhecimento serviria como um incentivo para as pessoas estudarem temas relacionados a exploração espacial.