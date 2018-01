Conselho da Apple ganha novo presidente - Link - Estadão

Codiretor Arthur Levinson assumiu cargo que estava vago desde a morte de Steve Jobs, em outubro

Foto de arquivo de 2006: Tony Blair (dir.), então ministro britânico, com Arthur Levinson, novo presidente do conselho da Apple (esq.). FOTO: Kimberly White/EFE

LOS ANGELES – A gigante tecnológica americana Apple anunciou que Arthur Levinson será o novo presidente do conselho da empresa, cargo que estava vago desde a morte de Steve Jobs, em outubro.

“Art realizou enormes contribuições a Apple desde que se uniu ao Conselho em 2000″, disse Tim Cook, executivo-chefe da Apple. ”Foi a pessoa que mais tempo ocupou o posto de codiretor do Conselho, e seu conhecimento e liderança são muito valorizados pela Apple, seus empregados e seus acionistas”, acrescentou.

Além disso, Robert Iger, presidente e executivo-chefe da Walt Disney Company, entrará para o conselho de administração da Apple.

Jobs e Iger iniciaram uma grande amizade desde que ambos trabalharam juntos em 2006, quando a Disney comprou os estúdios de animação Pixar, empresa da qual Jobs era presidente-executivo.

