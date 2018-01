Console Ouya chega às lojas por US$ 100 - Link - Estadão

Aparelho que levantou mais de US$ 9 milhões no Kickstarter chega ao varejo e aposta em desenvolvedores para ter sucesso

SÃO PAULO – Da internet ao varejo: o Ouya, console que roda jogos e aplicativos do sistema operacional Android na televisão, começa a ser vendido oficialmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá nesta terça-feira, 25, pelo preço de US$ 100.

O aparelho ganhou fama após ter sido financiado na plataforma de crowdfunding Kickstarter, arrecadando mais de US$ 9 milhões em doações de mais de 63 mil pessoas no ano passado, sendo que a meta inicial era de US$ 900 mil – valor este arrecadado em oito horas.

O console chega às lojas com mais de 170 títulos disponíveis, que custam a partir de US$ 1. O controle adicional é vendido por US$ 50. Entre os games, estão Final Fantasy III, Saturday Morning RPG, Natural Soccer e Striker Soccer Euro 2012, além dos emuladores para NES, Super NES e Nintendo 64.

De acordo com a empresa, o objetivo do Ouya não é concorrer com os videogames de última geração, como o PlayStation 4 e Xbox One, expostos na feira de games E3; mas sim ser uma alternativa mais barata e que aposte na criatividade dos seus consumidores – uma vez que o console, de código aberto, possibilita que todos possam desenvolver jogos e apps. Até agora, mais de 17 mil programadores se registraram para tdesenvolver para o aparelho.

A partir de março, o Ouya começou a ser enviado aos apoiadores da campanha de financiamento do Kickstarter, embora muitos usuários ainda aleguem não terem recebido seu exemplar. Julie Uhrman, CEO da empresa, afirma que a companhia está trabalhando duro para resolver essa questão. De acordo com ela, o Ouya recebeu em maio mais de US$ 15 milhões de investidores para o lançamento comercial nas lojas.

Além de rodar jogos e apps na TV, o console funciona também como uma central de entretenimento – é possível rodar fotos dos usuários e acessar conteúdo do YouTube e do Netflix. O Ouya pode ser adquirido nos sites da Amazon (já esgotado), Best Buy, GAME, GameStop, Target e o oficial OUYA.tv.

Lógica aberta. Com chip Tegra 3 de quatro núcleos da Nvidia, 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna, o Ouya é o primeiro controlador de jogos “hackeável”. Seguindo a lógica open souce, está aberto para que pessoas criem em cima do seu sistema.

Isso vale tanto para o software, a partir do qual desenvolvedores independentes podem criar jogos, como para o hardware, facilmente desmontável e com “parafusos normais”. E, ao contrário do que ocorre com outros aparelhos, violar seu sistema não invalida a garantia.

“Nas mãos de pessoas apaixonadas, as possibilidades são ilimitadas. Esperamos grandes periféricos, jogos incríveis e inovações loucas que nunca poderíamos ter imaginado”, disse a executiva ao Homem-Objeto por e-mail no ano passado.

Julie Uhrman tem longa experiência na área de games. Começou há dez anos na indústria e já passou por cargos executivos em empresas como GameFly, IGN e Vivendi Universal. Ela é descrita como alguém que ama games, mas que “nos últimos anos, tem jogado mais em celulares, porque é aí que está a ação”.

