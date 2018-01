Consollection: obrigatório para quem gosta (ou já gostou) de games - Link - Estadão

Eu disse quase, pois não sei quais são todos os consoles que já foram lançados no mundo. Mas com certeza, todos os videogames que você já teve, jogou ou ouviu falar estão lá. E a experiência não é só estética. Você pode clicar em cada um deles e sua ficha técnica irá aparecer, com um pequeno texto introdutório.

O estranho e obscuro Virtual Boy

No Consollection, o interessante é rever raridades como o Virtual Boy, console 3D lançado pela Nintendo em 1995 e que logo caiu no limbo e o Nintendo 64 Pikachu Edition, versão especial do videogame em que você dava reset apertando o pé do Pokémon mais conhecido. Vale demais a visita.