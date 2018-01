Conspiração para evitar 'roubo' de funcionários no Vale do Silício chega ao fim - Link - Estadão

FOTO: Reprodução/HBO FOTO: Reprodução/HBO

SÃO FRANCISCO – Quatro empresas do Vale do Silício, incluindo a Apple e o Google concordaram com um novo acordo que resolveria uma ação coletiva antitruste por parte dos trabalhadores de tecnologia, que acusaram as empresas de conspirar para evitar o “roubo” de funcionários de seus quadros.

Em ação judicial de 2011, os funcionários acusaram Apple, Google, Intel e Adobe Systems de limitar a mobilidade profissional e, como resultado, manter um teto sobre os salários. O caso foi acompanhado de perto por causa da possibilidade de grandes indenizações e por dar um vislumbre do mundo de algumas das empresas de tecnologia de elite dos Estados Unidos.

A juíza distrital Lucy Koh, em San Jose, Califórnia, rejeitou no ano passado um acordo de US$ 324,5 milhões do processo como muito baixo depois de um dos queixosos se opor.

O funcionário em questão vai apoiar o novo acordo, segundo seu advogado Daniel Girard, que poderia ser um pagamento conjunto de US$ 415 milhões, noticiou o New York Times, citando uma pessoa próxima às negociações.

Representantes da Apple, Intel e Adobe se recusaram a comentar. Um porta-voz do Google não pôde ser encontrado, tampouco um advogado dos queixosos.

O caso foi amplamente baseado em e-mails em que o co-fundador da Apple Steve Jobs, o ex-presidente do Google Eric Schmidt e alguns de seus rivais detalharam planos para evitar buscar engenheiros premiados uns dos outros.

