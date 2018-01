Consumidores chineses devem se tornar líderes em compras online - Link - Estadão

Consultoria prevê que mercado de e-commerce chinês vai ultrapassar o dos Estados Unidos

XANGAI – O mercado de e-commerce da China deverá ultrapassar o dos Estados Unidos este ano para se tornar o maior do mundo por gasto total do cliente, disse a empresa de consultoria Bain & Company, e poderá ser responsável por metade de todos os gastos no varejo chinês dentro de uma década.

A mudança de hábitos de compras ocorre enquanto quase metade dos 1,3 bilhão de habitantes do país agora têm acesso direto à internet, e desse número quase 80% tem smartphones ou tablets.

O mercado de e-commerce da China tem crescido a uma taxa média de 71% de 2009 a 2012, versus 13% nos Estados Unidos, e seu tamanho total deverá atingir 3,3 trilhões de yuans (US$ 539,07 bilhões) em 2015, disse a Bain & Company, em um relatório na quarta-feira.

O gasto total dos consumidores chineses em compras online chegou a US$ 212,4 bilhões em 2012, em comparação com US$ 228,7 bilhões nos EUA, disse o relatório.

Empresas chinesas com lojas de varejo tiveram que realinhar suas estratégias de vendas para competir com rivais online que os ameaçam em um mercado cada vez mais competitivo há muito dominado pela empresa de e-commerce Alibaba Group, e outros como a 360Buy Jingdong.

“É uma grande mudança. Significa apenas que você precisa estar na web, quer goste ou não”, disse Serge Hoffmann, sócio da Bain e co-autor do relatório.

/ REUTERS