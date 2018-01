Conta de funcionário do Twitter causou ataque - Link - Estadão

Foi uma conta do pertencente Twitter que causou o ataque ao serviço na última sexta-feira, quando os usuários que tentavam acessar o site eram redirecionados para uma página enaltecendo o governo iraniano. A informação foi divulgada pela empresa Dynect, que cuida do domínio da ferramenta de microblogging.

A teoria mais aceita até agora é a de que um cracker invadiu a conta de algum funcionário, podendo assim operar o ataque. No mesmo dia, o cofundador do Twitter Biz Stone avisou pelo blog oficial que o ataque comprometeu apenas o tráfego do site, e não as informações pessoais dos cadastrados.