Conteúdo do Megaupload ainda ficará guardado - Link - Estadão

Advogado do site diz que conseguiu ganhar tempo e arquivos serão armazenados por mais duas semanas

SÃO PAULO – Os arquivos armazenados nos servidores do Megaupload só serão apagados a daqui pelo menos duas semanas. A afirmação foi feita ao site Cnet pelo advogado do Megaupload, Ira Rothken.

Entrada de um escritório do Megaupload em Hong Kong. FOTO: REUTERS/DIVULGAÇÃO

—-

Como o site teve seus bens congelados pelo governo americano, não havia dinheiro para pagar os custos de hospedagem. Mas Rothken disse que “as empresas responsáveis pelos servidores foram generosas e nos deram mais tempo para que possamos chegar a algum tipo de arranjo com o governo”.

Uma das empresas, Carpathia, disse em comunicado que “não tem e nunca teve acesso ao conteúdo no Megaupload e não tem como retornar qualquer arquivo aos clientes do Megaupload. Nossa recomendação para os que tem conteúdo nesses servidores é contatar o próprio Megaupload”.

Vale lembrar que o Megaupload era usado por muita gente para abrigar ou compartilhar conteúdo totalmente legal.