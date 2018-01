Continental; Google e IBM farão aliança sobre carros autônomos - Link - Estadão

Empresas devem revelar em setembro parceria para desenvolver sistemas de direção autônoma para automóveis

FRANKFURT – A fabricante alemã de pneus e autopeças Continental está próxima de fechar acordo para uma aliança com o Google e IBM para desenvolver sistemas de direção autônoma para automóveis, segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. A publicação citou fontes não identificadas que afirmaram que a Continental pode revelar os dois acordos no salão do automóvel de Frankfurt, em setembro.

A Continental já mantém aliança com a fabricante norte-americana de equipamentos de rede Cisco Systems voltada a sistemas carros automatizados e que não precisam de motorista e para sistemas de transferência de dados entre carros.

Um porta-voz da Continental não comentou o assunto. Porta-vozes do Google e da IBM na Alemanha não estavam imediatamente disponíveis.

O Google tem trabalhado em tecnologia de automação de carros desde 2010. A empresa chegou a testar uma frota de automóveis autônomos em estradas do estado norte-americano da Califórnia.

Uma série de montadoras, incluindo GM, Ford, Toyota e Volkswagen, estão desenvolvendo funções controladas por computador que ajudarão motoristas a evitar acidentes.

/ REUTERS